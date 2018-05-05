أنباء عن إحباط محاولة فرار رئيس “حكومة” الحوثيين بن حبتور إلى “الشرعية”

قال نشطاء ووسائل إعلام يمنية ومؤسسات مدنية من داخل العاصمة اليمنية صنعاء، إن الحوثيين أحبطوا محاولة من رئيس وزرائهم المعروف بتقلب مواقفه عبدالعزيز حبتور، للفرار إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن قيادات الميليشيات العسكرية نشرت نقاط تفتيش في جميع الأحياء والطرقات الرئيسية، مع إغلاق كل المنافذ للعاصمة صنعاء، وذلك بعد أن تواردت معلومات عن رغبة عبدالعزيز بن حبتور في الخروج من المدينة، على إثر خلافات نشبت في الأيام الأخيرة بين المجلس السياسي والعسكري من جانب، وبعض القيادات التي استقطبها الصماد في وقت سابق، وهذه الخلافات اتسعت رقعتها ووصلت إلى تهديد بن حبتور بالقتل.

ولم يُعرف إن كان بن حبتور قد تواصل مع الحكومة الشرعية بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، إذ لم يفصح العميد عبده عبدالله مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، شيئًا حول إمكانية إخراج حبتور من صنعاء، إلا أنه أكد أن الجيش يعمل على تحرير المدينة في أسرع وقت ممكن، ويسعى لإخراج جميع من يرغب للانضمام للجيش، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وكانت مصادر يمنية رجحت في وقت سابق أن يكون “بن حبتور بدأ يفكر في القفز من مركبة الانقلابيين”، مع تزايد الخسائر في مختلف الجبهات.