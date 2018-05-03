المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي مسؤولًا حوثيًا بمسقط

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إلى العاصمة العمانية مسقط، في إطار جولته الثانية لإحياء المشاورات اليمنية.

وقالت مصادر مقربة من المبعوث، إن غريفيث وصل مسقط للقاء الناطق باسم الوفد التفاوضي الحوثي ومتحدث الجماعة، محمد عبدالسلام والوفد المرافق.

ويتواجد متحدث الحوثيين في مسقط مع عدد من أعضاء وفد الجماعة، منذ أواخر كانون الأول/يناير الماضي، وسبق له اللقاء هناك بالمبعوث الأممي مطلع أبريل/نيسان الماضي.

ومن المقرر أن ينتقل غريفيث، السبت القادم، إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ للقاء ممثلين من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر، حسب المصادر.

وكان غريفيث التقى، أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني ـ رئيس الوفد التفاوضي الحكومي، عبدالملك المخلافي، وبحث معه فرص خارطة السلام.

ويسعى المبعوث الأممي إلى بلورة خارطة سلام، حيث من المقرر أن يعرضها على مجلس الأمن الدولي بعد أقل من شهرين، وفقًا لما تعهد به منتصف إبريل الجاري.