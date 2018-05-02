التحالف العربي يصفي قائد وحدة القنص الحوثية في تعز (صورة)

قتل قائد وحدة القناصة العقيد أحمد البروي المكنى” أبو خليل” في كتائب الحسين التابعة لمليشيا الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة تعز يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر يمنية لـ “إرم نيوز” ،”إن قائد وحدة القناصة في كتائب الحسين الحوثية قتل في غارة لمقاتلات التحالف العربي في تعز مع ثلاثة من مرافقيه.”

وأشارت تلك المصادر إلى أن البروي واحد من الضباط الحوثيين الذين تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قبل انخراطهم في تشكيل فصيل كتائب الحسين، وهي مجاميع عسكرية حوثية عقائدية توكل إلى عناصرها مهام القنص والاقتحام وتنفيذ الاغتيالات وتنفيذ الاقتحامات وصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية لم تعلن بشكل رسمي مقتل القيادي البروي وتعمد إلى التكتم على مثل هذه الأنباء لعدم إضعاف معنويات مقاتليها.

وخلال الأشهر التالية للانقلاب الحوثي على السلطة في العام 2014م كان البروي المرافق الشخصي للقيادي الحوثي عبدالله الحاكم “أبو علي” قبل انتقاله إلى الجبهات المشتعلة لقيادة فصيل القناصين.

وينحدر أحمد البروي من منطقة آنس بمحافظة ذمار- 100 كم جنوب صنعاء والتي تعد واحدة من المعاقل الحوثية في المناطق الوسطى لليمن.