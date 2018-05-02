للمرة الثالثة…. الحوثيون يقصفون مركزًا لإعادة تأهيل الأطفال في مأرب (صور)

استهدف المسلحون الحوثيون، الأربعاء، مركز إعادة تأهيل المجندين الأطفال في مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، وذلك عبر قصفه بصاروخين من نوع “كاتيوشا”.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز”:”وقع أحد الصاروخين على واجهة المبنى الجنوبية محدثًا أضرارًا مادية بالغة، مما أثار حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال الذين يخضعون للتأهيل النفسي والاجتماعي”.

وبحسب المصادر:”لم ينجم عن هذا الاستهداف سقوط أي ضحايا بشرية، سواءً قتلى أو جرحى”.

ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه، الذي يستهدف مركز إعادة تأهيل المجندين الأطفال خلال شهر واحد فقط، إذ كان الاستهداف الأول في ٤ نيسان/ إبريل الماضي، والاستهداف الثاني حدث أمس الأول.