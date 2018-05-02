خدعة حوثية لمد عناصر الميليشيات بالروح القتالية (صورة)

كشف الجيش اليمني، عن خدعة تمارسها جماعة الحوثيين، بحق عناصرها على جبهات القتال في محافظة البيضاء وسط اليمن، إذ تقوم بوضع هياكل عسكرية كرتونية في مواقع عسكرية انسحبت منها.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني “سبتمبر نت”:”عمدت ميليشيات الحوثيين الانقلابية مؤخرًا على جبهات القتال في محافظة البيضاء، إلى ممارسة الخداع بحق عناصرها من خلال استخدام هياكل عسكرية تضعها في مواقع عسكرية انسحبت منها”.

وأكد على أن:”الميليشيات الحوثية بعد الهزائم الأخيرة التي تلقتها في عدد من الجبهات في محافظة البيضاء، لجأت إلى استخدام هياكل عسكرية لأطقم غير حقيقية، من أجل رفع معنويات عناصرها الجدد ممن استقدمتهم بعدما خسرت العديد من مقاتليها في المعارك السابقة، وفرار الكثير منهم”.

وأشار إلى أن “الميليشيات عمدت إلى تلك الممارسات، لتخدع عناصرها الجديدة أنه ما زال لديها عتاد عسكري، ومواقع تحت السيطرة”.

وبحسب “سبتمبر نت”:”سبق أن استخدمت ميليشيات الحوثيين تلك الخدع والحيل سابقًا، للتمويه على مقاتلات التحالف، ظنًا منها أنها ستمرر ذلك على المقاتلات التي تستخدم تقنيات حديثة في استهداف الأجسام المتحركة بنظام حرارة الأجسام”.