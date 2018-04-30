المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد للاحتفاء بذكرى تأسيسه الأولى بمهرجان كرنفالي بعدن‎

يستعد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، للاحتفاء بمرور عام على تأسيسه من خلال إقامة مهرجان كرنفالي في أحد ملاعب العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة .

ويجري المجلس الانتقالي الذي تم إشهاره رسمياً في 11 مايو / أيار من العام 2017، استعدادات مكثفة لإقامة مهرجان كرنفالي في عدن في الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي نال فيه المجلس ثقة الجنوبيين الذين احتشدوا في ساحة مركزية بعدن العام الماضي لتأييد خطوات تشكيل المجلس.

وتمكن المجلس الانتقالي خلال عام على تأسيسه من التمدد محلياً وإشهار فروعه في كافة المحافظات والمديريات الجنوبية باليمن، كما توسع خارجياً وأعلن عن فروعه ومكاتبه المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، في إطار سعيه لإيصال مطالب الجنوبيين باليمن للعالم وحشد تأييد دولي لتلك المطالب المنادية بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

في الإثناء أكدت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ “إرم نيوز”، أن المجلس عازم على الانفتاح على كافة القوى والمكونات الجنوبية التي كانت تنفذ قبل العام 2015 حراكا ثوريا سلميا ضد النظام الشمالي، مشيرة بأن المجلس سيطلق عملية حوارية شاملة مع كل الشخصيات والمكونات الجنوبية خلال الأيام القادمة.

ورغم أن المجلس حظي بثقة الجنوبيين وتأييد قطاع واسع منهم، إلا أن بعض القوى والمكونات الأخرى التي شاركت في الحراك السلمي منذ العام 2007 وحتى ما قبل العام 2015 ترى بأن المجلس أقصاها وتجاهل وجودها ودورها خلال السنوات الماضية .

وكان رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق أطلق دعوة في سبتمبر / أيلول من العام 2016 أثناء تواجده في منصب المحافظ، بضرورة تشكيل كيان سياسي للجنوب يتولى تمثيل القضية الجنوبية بالمحافل المحلية والخارجية وفي أي حوارات سياسية قادمة، وظلت تلك الدعوة قيد المتابعة حتى أطلقت رسمياً في 4 مايو / أيار من العام 2017 بعد أسبوع من قرارات رئاسية قضت حينها بإقالة الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك (نائب رئيس المجلس الانتقالي) من منصبيهما.

ونظم المجلس الانتقالي خلال العام الماضي فعاليات حاشدة عديدة في عدن، أعلن في إحداها حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، كما أعلن عن تأسيس الجمعية الوطنية العمومية التي تعد بمثابة برلماناً للجنوب، فضلاً عن إشهار قياداته المحلية في مديريات عدن وباقي مناطق ومديريات الجنوب.