بتهمة تقديم إحداثيات للتحالف العربي.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 3 يمنيين

أصدرت محكمة أمن الدولة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام 3 يمنيين، بتهمة العمل لصالح دولة معادية، بعد أيام فقط من حكم مشابه بإعدام 13 يمنيًا بتهمة العمل لصالح التحالف العربي.

وأكد مصدر حقوقي لـ “إرم نيوز”، أن الحكم القضائي صدر بحق 3 يمنيين في قضيتين منفصلتين، بتهمة تقديم إحداثيات لطائرات التحالف العربي عن المواقع العسكرية التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، أو عن تحركاتها.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تحضر حاليًا لتقديم ملفات أكثر من 30 يمنيًا لهذه المحكمة، بتهمة التعاون مع دوله معادية، وإرسال إحداثيات لمقاتلات التحالف العربي لاستهداف بعض قياداتها وتحركات مقاتليها.

ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه والثاني خلال أقل من أسبوع بحق مواطنين يمنيين، حيث تقدم الميليشيات الحوثية بعض معارضيها إلى المحكمة بعد تلفيق تهم ضدهم لتصوير انتصارات أمنية واستخبارية بحق متعاونين مع التحالف العربي.

وتعالت أصوات الحقوقيين اليمنيين، مطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والمتخصصة لمخالفتها الدستور والقانون اليمني، الذي يمنع وجود أي محاكم استثنائية في اليمن.