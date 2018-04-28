الحوثيون يحتجزون آلاف الأطنان من المشتقات النفطية في ميناء الحديدة‎

قال وزير الإدارة المحلية في اليمن عبدالرقيب فتح، إن “مليشيات الحوثي، منعت إفراغ 11979 طنًا من مادة الديزل و84326 طنًا أخرى من مادة البترول، في ميناء الحديدة، رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية.

واعتبر فتح هذا التصرف، بأنه “يساهم الى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني، ويُعدّ تصرفًا مخالفًا لكل القوانين”.

وطالب فتح، في تصريح صحافي نشرته، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ نت”، يوم السبت “منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بممارسة الضغوطات كافة على المليشيات، للإفراج المباشر عن المواد البترولية، وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني”.

وأضاف “أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف صفًا واحدًا واتخاذ مواقف أكثر حزمًا وقوة في وجه المليشيات الانقلابية، لإيقاف انتهاكاتها كافة بحق أبناء الشعب اليمني”.

وأشار فتح، إلى أن “المليشيات وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الإغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد الملاحة البحرية”.