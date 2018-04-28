خلال تشييع الصماد.. حرس المشاط يعتدون بالضرب على قيادي حوثي

اعتدى حرس الرئيس الجديد لما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، بالضرب على أحد قيادي المليشيا المقربين من تيار الرئيس السابق للمجلس، صالح الصماد، الذي قتل في غارة للتحالف خلال تشييع جثمانه اليوم السبت.

وأفادت مصادر يمنية “إرم نيوز” أنّ “القيادي الحوثي البارز ضيف الله الشامي اشتبك بالأيادي مع قيادي آخر مقرب من تيار الرئيس السابق، يدعى يوسف الفيشي في ميدان السبعين بصنعاء لدى تشييع الصماد بعد اتهامات متبادلة”.

وأشارت إلى أنّ “الفيشي اتهم تيار (محمد على الحوثي) بتسهيل عملية تصفية الصماد”، قبل أنّ “تعتدي عليه مجموعة من حرس المشاط بالضرب، ليتم نقله على متن سيارة عسكرية إلى مكان مجهول”.

ويعد يوسف الفيشي واحدًا من قيادات الصف الأول للميليشيات الحوثية، وضمن الشخصيات السياسية البارزة الموالية لتيار الصماد، وأقصي من عضوية المجلس السياسي الأعلى منتصف العام 2017، وعين بدلًا عنه مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط إثر خلافات.