الحوثيون يختطفون عشرات الشباب في صنعاء بذريعة عدم حمل البطاقات الشخصية

أفاد مصدر أمني، أن ميليشيات الحوثيين اختطفت العشرات من أبناء محافظات: تعز، والبيضاء، والجوف، في صنعاء، بالتزامن مع عملية تشييع القيادي الحوثي رئيس ما يُعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى”، صالح الصماد.

وذكر المصدر لـ”إرم نيوز”، أن ميليشيات الحوثيين وضعت نقاطًا أمنية داخل مدينة صنعاء، مما أدى إلى اعتقال نحو 43 من أبناء المحافظات، خلال مرورهم من تلك النقاط، بدعوى عدم امتلاكهم بطاقات ثبوتية شخصية.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين برّروا عملية الاختطاف بعدم وجود بطاقات إثبات هوية لدى المختطفين، حيث تم نقلهم الى جهاز الأمن السياسي في صنعاء للتحقيق معهم.

وحظرت النقاط الأمنية دخول مدينة صنعاء، دون وجود بطاقات إثبات شخصية، أو معرف في المدينة، فيما فرضت إجراءات تفتيش مشدّدة واستثنائية على أبناء المحافظات التي تشهد مواجهات مع مقاتليها، وفي مقدمتها: تعز، والبيضاء، والجوف.