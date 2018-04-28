اليمن.. مقتل “أمير ولاية عدن – أبين” في تنظيم داعش

لقي ما يُعرف بـ”أمير ولاية عدن أبين” في تنظيم داعش، صالح ناصر فضل الباخشي، الملقب بـ (الحديدي)، مصرعه، فجر اليوم السبت، على ما أفادت قوات الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وذكر المكتب الإعلامي لأمن عدن أن “الباخشي” قُتل خلال عملية دهم نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التّابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصّن فيه مع عناصر أخرى من أعضاء التنظيم .

وتابع:”عثرت قوات الأمن في الوكر الذي كان زعيم التنظيم يتّخذ منه منطلقًا لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن على هواتف نقالة، وأجهزة آيباد، وأسلحة رشاشة”.

يشار إلى أن الباخشي رفض تسليم نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن؛ ما أدى إلى مقتل جندي، وإصابة 2 من قوات مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من اعتقال 3 من عناصر التنظيم خلال العملية بعد أن كانوا بجانب “الباخشي” يطلقون النار باتجاه قوات الأمن، ثم سلّموا أنفسهم بعد مقتله، حيث جرى اقتيادهم للتحقيق.