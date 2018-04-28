أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني

تداولت وسائل إعلام يمنية أنباء عن مقتل نائب وزير الداخلية بحكومة الحوثيين، عبدالحكيم هاشم الخيواني الملقب بـ “أبو كرار” في قصف استهدف مبنى وزارة الداخلية شمال صنعاء.

وشن طيران التحالف سلسلة غارات فجر اليوم، استهدفت اجتماعات أمنية للحوثيين وسط صنعاء، كما استهدفت معسكر قوات النجدة.

وكانت تقارير صحفية عدة، قالت إن الخيواني هو من كان يقود السيارة التي أقلت الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عندما أقدم الحوثيون على قتله، والخيواني هو المطلوب رقم 36 على قائمة الحوثيين الأربعين المطلوبين لدى السعودية.

وأكدت أنه أشرف بنفسه على عملية تصفيته.

وأسفرت الغارات التي شنها التحالف عن مقتل العشرات من عناصر الحوثي، وقالت وسائل إعلام سعودية أن بينهم قيادات، دون أن تورد أسماء.

استهدفت الغارات تجمعات عسكرية حوثية بجانب “دار الرئاسة” في ميدان السبعين، وسط صنعاء، في الوقت الذي تنشغل فيه ميليشيات الحوثي في التحضير لمراسم جنازة القيادي صالح الصماد اليوم، والذي قتل الأسبوع الماضي في غارة جوية للتحالف العربي.