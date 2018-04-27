شنّ سلسلة غارات.. التحالف العربي يستهدف اجتماعات أمنية للحوثيين وسط صنعاء

سقط عدد من القتلى والجرحى، مساء الجمعة، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات “التحالف العربي”، على مواقع عسكرية ومقر وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن مقاتلات التحالف، قصفت اجتماعات أمنية للحوثيين في وزارة الداخلية، شمالي صنعاء، وكذلك معسكر قوات النجدة بالمدينة.

كما استهدفت الغارات تجمعات عسكرية حوثية بجانب “دار الرئاسة” في ميدان السبعين، وسط صنعاء.

وأشارت المصادر الأمنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون ذكر حصيلة محددة.

وذكرت أنه سمع أصوات سيارات الإسعاف بينما كانت تهرع إلى مواقع الغارات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين حول غارات التحالف.

وتزامنت الغارات مع تحشيد الحوثيين لأنصارهم من جميع المحافظات، في صنعاء للمشاركة غدا السبت، في تشييع القائد البارز بالجماعة صالح الصماد، الذي قتل في غارة للتحالف على محافظة الحديدة (غرب)، في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

ومساء الجمعة، قطعت قوات الحوثي كافة الخطوط والشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان “السبعين”، وسط صنعاء، الذي سيشهد فعاليات تشييع الصماد، ومنعت دخول الشاحنات إلى المدينة، حتى عصر غدا السبت، وذلك بالتزامن مع انتشار أمني مكثف.