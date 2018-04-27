بالفيديو والصور.. الحوثيون يقصفون مستشفى بمحافظة الحديدة اليمنية

قصف المقاتلون الحوثيون، اليوم الجمعة، أحد المستشفيات بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في تصرف اعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق والقوانين الدولية، التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، “استهدف الحوثيون مستشفى حيس بقذائف الهاون، مما تسبب بأضرار مادية وشكّل خطرًا على أرواح المدنيين والمراجعين والمرضى الذين كانوا داخل المستشفى”.

وقالت مصادر طبية يمنية: “إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف العاملين بالمستشفى أو المراجعين أو المرضى، إثر القصف الذي نفذته الجماعة التي تسيطر على محافظات في شمال البلاد، منها العاصمة صنعاء، وتتلقى دعمًا من إيران”.