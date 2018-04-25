مقتل جنديين يمنيين بهجوم مسلح في شبوة

قتل جنديان يمنيان، وأصيب آخران، مساء الأربعاء، في هجوم مسلح، شنه مسلحون يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، على حاجز تفتيش عسكري، تابع لقوات النخبة الشبوانية، بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية في شبوة، إن الهجوم المسلح استهدف حاجزًا عسكريًا في منطقة “الرمضة”، بمديرية حبان، جنوب شبوة، وأدى إلى مقتل جنديين، وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يتمكن المهاجمون من الفرار.

وبحسب المصادر، فإن عربات عسكرية، تابعة لقوات النخبة الشبوانية، لاحقت المسلحين، وأجرت عمليات تمشيط ميدانية للمناطق القريبة من موقع الحاجز المستهدف.

ومنذ أن شنت قوات النخبة الشبوانية، المدعومة من قوات التحالف العربي، حملاتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة في شبوة، دأب مسلحو التنظيم على مهاجمة الأهداف العسكرية المنتشرة، في محاولة للرد على الحملات العسكرية.