بن دغر يقلد ضابطًا إماراتيًا “وسام الشجاعة”

قلّد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، “وسام الشجاعة” للنقيب في القوات الإماراتية فيصل الكعبي الذي منح له من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للشرعية أن منح الكعبي الوسام يأتي “لشجاعته وتعبيرًا عن امتنان الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعبًا للجهود التي بذلها وللأدوار البطولية التي قدمها أثناء مهامه العسكرية والتي تستحق الثناء والتقدير”.

وخلال التكريم أشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن ينسى تلك الجهود والتي ساهمت في تحرير حضرموت وبقية المحافظات وساعدت على إرساء الأمن والاستقرار.

وقال: “إن الإمارات والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يستحقون التكريم والإشادة عرفانًا بمواقفهم الأخوية الجبارة إلى جانب أشقائهم في اليمن والذين هبوا لنجدتهم واستعادة الشرعية التي اختطفتها المليشيات الحوثية المرتهنة لإيران وساهمت بشكل رئيس في تحرير حضرموت الساحل من العناصر الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش”.

حضر التكريم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، ورئيس شعبة الاستخبارات بحضرموت وعدد من القادة العسكريين والأمنيين.