الحوثيون يحكمون بإعدام 13 يمنيًا

أصدرت، اليوم الأربعاء، محكمة أمن الدولة الجزائية المتخصصة بـ “صنعاء“، حكمًا ابتدائيًا بإعدام 8 يمنيين، اتهمتهم بالعمل لصالح التحالف العربي.

وقالت وكالة “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أصدرت حكمًا بالإعدام تعزيرًا لثمانية يمنيين وصفتهم بالعملاء لقوى العدوان”.

وقضى حكم قضائي في قضية أخرى بإعدام 5 يمنيين؛ لاتهامهم بالانخراط في صفوف تنظيم “داعش” وتنفيذ سلسلة عمليات اغتيالات لبعض مسلحي وقادة الحوثي في البيضاء وسط اليمن.

ويعدّ هذا الحكم هو الثاني من نوعه منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في 2014م، وكانت قد أصدرت بداية العام الحالي حكمًا قضائيًا بإعدام 3 يمنيين بتهمة التخابر مع دولة معادية.