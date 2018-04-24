أنباء عن طلب المتحدث باسم الحوثيين اللجوء السياسي خارج اليمن

قالت قناة الإخبارية السعودية إن محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثيين تقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عُمان، بعد يوم من إعلان مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للجماعة في غارة للتحالف العربي.

ولاحقا نفى عبدالسلام صحة ما أوردته الإخبارية السعودية، قائلا إنه “ادعاء سخيف”، وفق تعبيره، لكنه لم يورد أي تفاصيل عن مكان وجوده حاليا، وهل هو داخل صنعاء، أم لا يزال في عُمان.

وأحدث مقتل “الصماد” الذي يمثل هرم الجناح السياسي في الميليشيات الحوثية، إرباكًا في صفوف الجماعة، حيث أعلنوا استنفارًا أمنيًا في العاصمة صنعاء، وطالبوا بنفير عام إلى جبهات القتال.

ومنذ نجاح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باستثمار المعلومات الاستخباراتية في اصطياد الصماد، أصبح القادة الحوثيون ضمن الصفيْن الأول والثاني في دائرة الخطر.

وكانت السعودية قد رصدت مكافآت مالية ضخمة تتراوح بين 5 و30 مليون دولار، لمن يُدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض على، أو تحديد أماكن 40 قياديًا وعنصرًا حوثيًا مطلوبين بتهمة “الإرهاب” في اليمن، ولكن عبدالسلام ليس من بينهم.