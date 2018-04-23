لقطات جوية تظهر لحظة استهداف صالح الصماد (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو قالوا إنها تُظهر إحداثيات استهداف القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع لميليشيات الحوثيين.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، لحظة استهداف سيارة صالح الصماد بصاروخ أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأكد الإعلامي اليمني سام الغباري لـ “إرم نيوز” صحة الفيديو المتداول بشأن الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي مستهدفًا الصماد.

ونشر الغباري المقطع الذي يُظهر لحظة قصف سيارة الصماد، معلقًا عليه بالقول: “إحداثيات أنصار المؤتمر الشعبي العام الأكثر دقة وذكاء”.

احداثيات انصار المؤتمر الشعبي العام الأكثر دقة وذكاء ???? pic.twitter.com/SNLOPVuTsA — ???????? SAM ALGHOBARI سام الغباري (@SAlghobari) April 23, 2018

وتداولت وسائل إعلام يمنية وعربية وناشطون مقاطع أخرى من ذلك المشهد الذي كتب النهاية لحياة الصماد، مؤكدين أن الغارة نفذها التحالف في الحديدة.

ونشر الإعلامي السعودي عبدالله المنقور مقطعًا آخرَ من استهداف القيادي الحوثي، معلقًا عليه بقوله: “ # فيديو لاستهداف طيران # التحالف_العربي للقيادي الحوثي # صالح_الصماد و ثلاثة من القادة # الحوثيين في # الحديدة بـ # اليمن”.

وقال الناشط أيمن طه في تغريدة مرفقة بفيديو اللقطات الجوية لاستهداف الصماد معلقًا: “متع عيونك الجميلة بهذه المشاهد الجميلة حيث يقوم صقور التحالف العربي باستهداف الإرهابي #صالح_الصماد لإنقاذ الإنسانية و #اليمن من الإرهاب.

من يُرد أن يعادي #السعودية والإمارات والبحرين فـ لـ يُعد حساباته..ويتذكر قول بريطانيا معلومات #الرياض أنقذت الكثير من الأرواح في لندن”.