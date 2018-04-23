فيديو لمقتل صالح الصماد‎

تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق آثار غارة التحالف التي قتل فيها صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين يوم الخميس الماضي.

ويظهر الفيديو المتداول جثة، قال النشطاء إنها للصماد، فيما يسمع حديث بعض الأشخاص وهم يتفقدون سيارة محترقة، ويعدّون الأشخاص الذين كانوا على متنها، حيث أوصلوهم إلى ثلاثة.

ولم يتسنّ التأكد من مصدر موثوق حول صدقية الفيديو، ولا تاريخ نشره ولا ما إذا كان فعلًا يظهر جثمان القيادي الحوثي المقتول.

وأعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الإثنين مقتل الصماد في غارة للتحالف في إحدى مناطق محافظة الحديدة الساحلية، مع 6 من مرافقيه.