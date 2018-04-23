الحكومة اليمنية: بن دغر عازم على وقف الاغتيالات في عدن

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، على عزم حكومته فرض الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وإنهاء عمليات الاغتيال فيها.

وجاء هذا خلال لقائه اليوم، في قصر معاشيق الرئاسي بمدينة كريتر في محافظة عدن، ذوي أئمة وخطباء مساجد قتلوا في الآونة الأخيرة برصاص مجهولين.

وقال السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة غمدان الشريف إن “رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة فرض الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وإنهاء عمليات الاغتيال التي طالت خطباء وأئمة المساجد في المدينة، والتي تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف الشريف، أن بن دغر شدد على ضرورة سرعة القبض على العناصر الإرهابية التي طالت علماء وخطباء وأئمة المساجد، وتقديمهم للعدالة، وكشفها للرأي العام.

وأكد أن الحكومة ستوفر الحماية الأمنية اللازمة لخطباء وأئمة المساجد، وستحرص على سلامتهم.

وأشار إلى أن “استهداف 24 من خطباء المساجد وأئمتها، هو استهداف للوسطية والاعتدال وقيم التسامح والمحبة التي عرفتها عدن واليمن، ونشر للفوضى والعنف”.

وقال الشريف إن بن دغر “وجّه بصرف مساعدة مالية لكل أسرة شهيد كمكرمة من الحكومة، واعتماد راتب لكل منها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي“.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ يوليو/ تموز 2015، عمليات تفجير استهدفت مقارّ أمنية وحكومية، واغتيالات وعمليات اختطاف لخطباء وأئمة مساجد وضباط في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية.