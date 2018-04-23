مصدر عسكري: مقتل قيادي يشتبه بانتمائه للقاعدة خلال مواجهات مع القوات الحكومية في تعز

أفاد العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني في تعز، بمقتل قيادي يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الحكومية، في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأضاف العقيد البحر، أن”القيادي أبو خالد الصنعاني، الذي يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، قُتل خلال مواجهات مع قوات الجيش والشرطة، أثناء حملة أمنية نُفّذت ضد مسلحين متمردين على السلطات الشرعية، في منطقة العرضي، شرق المدينة”.

وأوضح أن “المواجهات في الحي ما زالت مستمرة، وأن القوات الحكومية تلاحق بعض الجيوب لهؤلاء المسلحين”.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المصدر ذاته، أن قوات الجيش بقيادة قائد محور المحافظة، اللواء الركن خالد فاضل، نفَّذت حملة أمنية لتعقب مسلحين متمردين على السلطات الحكومية، يتمركزون في عددٍ من المقرات، والعمارات، في منطقة العرضي.

وأوضح أن الحملة التي جاءت بمشاركة من قوات الشرطة، “تعرَّضت لهجوم مسلّح من قِبل المسلحين، الذين يتمركزون في هذه المقرات، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين”.

وتابع:”القوات الحكومية اشتبكت، منذ صباح اليوم، مع هؤلاء المتمردين، وتمت استعادة المقرات الحكومية، والعمارات، التي كانوا يتمركزون فيها”.

وعلى الرغم من عدم إشارة المصدر إلى أي جهة يتبع هؤلاء المسلحون، إلا أن بعض المصادر المحلية اليمنية تتحدث عن أنهم مقرّبون من القيادي السلفي أبو العباس.

وتخضع غالبية مدينة تعز، لسلطة القوات الحكومية، في حين يحاصرها الحوثيون منذ أكثر من ثلاث سنوات، من معظم مداخلها.