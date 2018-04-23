صحيفة سعودية تكشف جانبًا من فساد الحكومة اليمنية

كشفت صحيفة “الحياة” السعودية، جانبًا من فساد الحكومة اليمنية، التي تواجه على الدوام اتهامات بالفشل وسوء التسيير من قبل خصومها السياسيين والأهالي في المناطق المحررة.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة تظهر وجود فساد في عملية صرف رواتب موظّفي الدولة، من بينها الاستقطاعات غير القانونية وآلاف الأسماء الوهمية والمزدوجة.

واعتبرت الصحيفة أن معظم موظّفي الدولة في أكثر المحافظات بقوا بدون رواتب طوال العام الماضي، ما أثّر بقوة في استمرارية الخدمات العامة وجودتها.

وكشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، تتعلق بآلية سداد الرواتب، أن الآليات الراهنة التي يتم اتّباعها في دفع رواتب العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني، “شابها الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرّب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحدّدة لها”.

وأشار زمام إلى “أن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ناقش في اجتماعه الرقم 3 لعام 2018 تلك الآليات”، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الحكومة لتحسين آليات دفع الرواتب عبر المصارف ومكاتب البريد بدءًا من حزيران (يونيو) المقبل وبما يحقّق المصلحة العامة”.

وأمر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وزير المال بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتحويل رواتب الجيش والأمن وصرفها عبر البريد والمصارف التجارية، لاحتمال وجود ازدواجية وأسماء وهمية في قوام الجيش والأمن مع ضمان وصول رواتب الجنود والضباط المرابطين من أبناء القوات المسلّحة في ميادين القتال، إلى مواقعهم القتالية من دون الحاجة لتركها.

ويرى كثير من المصادر اليمنية أن فساد الحكومة وفشلها في تسيير المناطق المحررة عرقل جهود التحالف العربي وأخر حسم المواجهة مع الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران.