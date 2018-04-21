الانتقالي الجنوبي باليمن: لهذا السبب قررنا دعم طارق صالح

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن سبب موافقته على مساعدة قوات طارق صالح التي دخلت على خط المواجهة المباشرة ضد الميليشيات الحوثية قبل يومين في جبهات الساحل الغربي للبلاد.

وأرجع نائب رئيس المجلس هاني بن بريك على صفحته في تويتر سبب تقبل المجلس لمساعدة ودعم قوات طارق صالح، إلى الجدية التي لمسها من طارق صالح وقواته في العمليات القتالية في المناطق التي سلمت لقيادته والتي ظهرت من الأيام الأولى.

وقال بن بريك في تغريدته : “جدية طارق صالح في العمليات القتالية في المناطق التي سلمت لقيادته ظهرت من الأيام الأولى وهذا ما يكشف لنا سبب جنون المستفيدين من إطالة أمد الحرب وهجومهم علينا بسبب تقبلنا لما رآه التحالف بقيادة السعودية والإمارات ووقوفنا مع التحالف في مساعدة طارق لتحرير صنعاء” .

وكانت وسائل إعلام إخوانية وأخرى موالية للجماعة شنت هجوما إعلاميا مكثفا خلال الأيام الماضية على قوات التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية إشراك ودعم طارق صالح وقواته في الحرب ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وتمكنت قوات طارق صالح وبإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي منذ يومين من السيطرة على عدد من المواقع والمناطق غرب محافظة تعز، ومن المتوقع أن تواصل تلك القوات تقدمها باتجاه باقي مناطق المحافظة وبقية المحافظات المجاورة وصولاً الى صنعاء.