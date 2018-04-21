مخاوف من ارتدادات مقتل موظف “الصليب الأحمر” حنا لحود في تعز

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد موظفيها في اليمن، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث عن مزيد من التفاصيل.

نحن في حالة حزن وأسى بسبب مقتل أحد زملائنا في #اليمن صباح اليوم. نحاول أن نجمع المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة المفجعة. — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) April 21, 2018

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بمنطقة “الضباب” غربي محافظة تعز، على سيارة الفريق الطبي في حي “ميلات”، ما أدى إلى مقتل “حنا لحود” (لبناني الجنسية) على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار عقب الهجوم.

وحذر الصحفي اليمني محمد سعيد الشرعبي من أن: “اغتيال حنا لحود سيكون له ارتدادات دولية كبيرة”.

وأضاف ان الاغتيال جاء “في ظل ترتيبات الصليب الأحمر لنقل مقرهم من منطقة الحوباًن شرقي تعز الخاضعة لسيطرة الإنقلاب إلى منطقة الدحي غرب المدينة الخاضعة لسيطرة الشرعية”.

أتت جريمة اغتيال اللبناني حنا لحود في ظل ترتيبات الصليب الأحمر لنقل مقرهم من منطقة الحوباًن شرقي تعز الخاضعة لسيطرة الإنقلاب إلى منطقة الدحي غرب المدينة الخاضعة لسيطرة الشرعية. من يريد إبقاء تعز مدينة أشباح؟؟ — محمد سعيد الشرعبي (@msalsharabi) April 21, 2018

سيكون لجريمة اغتيال حنا لحود لبناني الجنسية رئيس فريق الصليب الأحمر ارتدادات دولية كبيرة على المشهد التعزي المعقد، وهذا الجريمة ستفتح النار على الأطراف العابثة والمتسترة عن قتلة الأبرياء. — محمد سعيد الشرعبي (@msalsharabi) April 21, 2018

ومن غير الواضح ما إذا كانت المنظمات الإغاثية ستستمر في عملها في تعز بعد هذا الاغتيال.

وقال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، لقد “قتل أحد زملائنا العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في محافظة تعز”.

وأضاف “ما زلنا نعمل حالياً على جمع المعلومات حول ظروف مقتله وأسباب الحادثة”.