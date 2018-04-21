مخاوف من ارتدادات مقتل موظف “الصليب الأحمر” حنا لحود في تعز

مخاوف من ارتدادات مقتل موظف “الصليب الأحمر” حنا لحود في تعز

المصدر: الأناضول

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل أحد موظفيها في اليمن، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث عن مزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بمنطقة “الضباب” غربي محافظة تعز، على سيارة الفريق الطبي في حي “ميلات”، ما أدى إلى مقتل “حنا لحود” (لبناني الجنسية) على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار عقب الهجوم.

وحذر الصحفي اليمني محمد سعيد الشرعبي من أن: “اغتيال حنا لحود سيكون له ارتدادات دولية كبيرة”.

وأضاف ان الاغتيال جاء “في ظل ترتيبات الصليب الأحمر لنقل مقرهم من منطقة الحوباًن شرقي تعز الخاضعة لسيطرة الإنقلاب إلى منطقة الدحي غرب المدينة الخاضعة لسيطرة الشرعية”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المنظمات الإغاثية ستستمر في عملها في تعز بعد هذا الاغتيال.

وقال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، لقد “قتل أحد زملائنا العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في محافظة تعز”.

وأضاف “ما زلنا نعمل حالياً على جمع المعلومات حول ظروف مقتله وأسباب الحادثة”.

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