قوات طارق صالح تسيطر على مواقع إستراتيجية في الساحل الغربي لليمن

سيطرت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي يقودها العميد الركن طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الجمعة، على مواقع إستراتيجية على الساحل الغربي للبلاد، وذلك بإسناد من الجيش الإماراتي المشارك في التحالف العربي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية:”تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة طارق صالح التقدم النوعي على جبهات القتال على الساحل الغربي، والسيطرة على مواقع إستراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثيين شرق مفرق المخا، والبرح، غرب محافظة تعز، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي”.

وأضافت الوكالة أن القتال “أسفر عن قطع الإمدادات عن مواقع الحوثيين، في معركة عسكرية واسعة وحاسمة لتطهير ما تبقّى من مديريات، ومحافظات الساحل، وسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثيين في مناطق أخرى”.

وأوضحت أن مقاتلات التحالف العربي”قصفت تعزيزات، وآليات عسكرية، للحوثيين عند مفرق الوازعية بالتزامن مع بدء المقاومة الوطنية اليمنية عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي باتجاه مفرق المخا، والبرح، وسط هزائم متلاحقة للميليشيات، ومصرع عدد كبير من القيادات الميدانية في صفوفهم”.

ويشارك آلاف المقاتلين المدربين ضمن وحدات متخصصة بقوات المقاومة الوطنية اليمنية التي شكلها العميد الركن طارق صالح، للإسهام بتحرير اليمن من الحوثيين المدعومين من إيران.