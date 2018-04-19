قوات طارق صالح تحاصر معسكر “خالد بن الوليد” غرب اليمن

أعلنت القوات اليمنية الموالية للشرعية باليمن، مساء الخميس، سيطرتها على جميع المناطق والمرتفعات المحيطة بمعسكر “خالد بن الوليد” غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، إن “قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق تمكنت من محاصرة معسكر خالد والسيطرة على جميع المرتفعات والجبال المطلة على المعسكر عقب ساعات من المواجهات العنيفة مع الميليشيات الحوثية”.

وأضاف أن “القوات اليمنية قطعت خط الإمداد الوحيد للميليشيات المنتشرة في المنطقة، وذلك الحصار سيجبر الميليشيات على الاستسلام أو الموت”، مؤكدًا أن “الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وكانت قوات “حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح، بدأت أمس الخميس أولى عملياتها العسكرية، ودخلت رسميًا على خط المعركة اليمنية ضد الحوثيين.