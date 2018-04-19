اليمن.. ميليشيا الحوثي تعلن مقتل “قائد بارز” في معارك ضد الجيش السعودي

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، عن مقتل قائد عسكري بارز في معارك ضد الجيش السعودي، بالمناطق الحدودية بمحافظة صعدة، معقل الميليشيات، شمالي اليمن.

وقالت الميليشيا، في بيان، إن “اللواء الركن ناصر حسين القوبري، قتل في معارك ضد الجيش السعودي”، ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول ظروف وملابسات مقتل القوبري.

وأضاف البيان، أن القوبري كان رئيسًا لعمليات اللواء 83 مدفعية صاروخية، وهو المنصب الذي تقلده بعد مقتل قائد الجبهة الحدودية، حسين الملصي، في غارة جوية، في أيلول/ سبتمبر2016.

فيما قال مصدر بالقوات الحكومية -طلب عدم الكشف عن هويته؛ كونه غير مخول بالحديث للإعلام- إن القوبري “كان قائد قوات الحوثيين على الحدود”، وفق الأناضول.

وأوضح المصدر أن “القوبري كان ضمن صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وهو ينحدر من مديرية سنحان، مسقط رأس صالح”.