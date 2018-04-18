الجيش اليمني: السيطرة على سلسلة جبلية بتعز.. ومقتل عشرات الحوثيين

أعلن مسؤول عسكري يمني، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الجيش و”المقاومة الشعبية” الموالية للحكومة، على سلسلة جبال في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وقال قائد جبهة “كرش – حمالة” في الجيش اليمني، العقيد محمد فريد سعيد، لوكالة الأناضول: إن “قوات الجيش والحزام الأمني والمقاومة الشعبية، سيطرت اليوم على مواقع مهمة بالقرب من مدينة الراهدة، ثاني أكبر مدن تعز”.

وأوضح سعيد أن القوات اليمنية شنت هجومًا كبيرًا من عدة محاور على مواقع الحوثيين؛ ما أدى لاندلاع معارك عنيفة بين الجانبين، انتهت بالسيطرة على جبال “الغريب، ونجد الرخوة، ودار العرقوب، والمرخام”، جنوب شرق الراهدة.

وتكمن أهمية تلك الجبال في أنها تشرف على الطريق المؤدي إلى مركز مدينة الراهدة، وفق المصدر نفسه.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن قوات الحوثيين تستميت حاليًا في معارك حول جبل “الحمام”، آخر معاقلها المطلة على الطريق المؤدي إلى “الراهدة”؛ لمنع تقدم قوات الجيش بتلك المنطقة.

وأفاد سعيد بمقتل العشرات (لم يذكر إحصائية محددة) من مسلحي الحوثي في المعارك مع الجيش، دون الإشارة لسقوط قتلى أو جرحى في صفوف القوات الحكومية من عدمه.

وذكر سعيد أن القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على معدات عسكرية مختلفة تعود لـ”الحوثيين”، بينها مدافع هاون ورشاشات.