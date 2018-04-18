قوات إماراتية تسيطر على طائرة إيرانية محملة بالمتفجرات غرب اليمن

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الأربعاء، عن أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة في القوات المسلحة الإماراتية، تمكنت من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع “قاصف/1 الإيرانية “، محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية، المدعومة من قبل قوات التحالف العربي في الساحل الغربي في اليمن.

وقالت الوكالة في بيان صدر عنها الأربعاء، إن “الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة، كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة”.

في السياق، أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، على “الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط للقوات والشعب اليمني، لكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر على غرار تهديدها للمنشآت المدنية، مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في السعودية”.