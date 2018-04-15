نيابة الأموال العامة تستدعي القائم بأعمال البنك المركزي اليمني

أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة في العاصمة اليمنية عدن، قرارًا الأحد، باستدعاء القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني، للمثول أمامها، على خلفية عدم تنفيذه لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في عدن.

وجاء في حيثيات الاستدعاء الصادر عن رئيس نيابة استئناف الأموال العامة المحامي العام القاضي اتحاد محسن علوي فريد، بأن: “نيابة الأموال توالي التحقيق في القضية رقم (11) لسنة 2018، بواقعة/ عرقلة تنفيذ الأحكام بشكوى مقدمة من رئيس المحكمة الإدارية بعدن”.

وورد في معرض الاستدعاء: “بأنكم قمتم برفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 15/1/2017، بحجز أموال المؤسسة العامة للكهرباء وبمبلغ قدره 14 مليون و 620 ألف ريال يمني”.

وأقر الاستدعاء في ختامه على حضور القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد حسين أبوبكر، للمثول أمام محكمة نيابة استئناف الأموال العامة، صباح يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري.