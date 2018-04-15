الجيش اليمني يدخل سوق الملاحيظ.. مقتل خبراء صواريخ من حزب الله في صعدة

أكدت مصادر عسكرية باليمن أن القوات التابعة للشرعية والمسنودة من التحالف العربي تمكنت من الدخول الى سوق الملاحيظ والسيطرة على أجزاء كبيرة منه في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية، في حين قتل قائد عسكري بارز وخبراء صواريخ من حزب الله بغارات جوية في المحافظة.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور رحاها في مناطق عدة من سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر بصعدة، مشيرة إلى أن القوات العسكرية التابعة للشرعية سيطرت على أجزاء واسعة منه عقب سيطرتها على المجمع الحكومي للمديرية.

وأوضحت أن تحرير سوق الملاحيظ بصعدة، يحمل أهمية كبيرة، إذ سيمكن ذلك من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية إلى منطقة حرض التابعة لمحافظة حجة المتاخمة، وهي المدينة التي ما زالت تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

وذكرت مصادر إعلامية أن غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت يوم الأحد تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في مناطق واسعة من محافظة صعدة، لافتة أنها أسفرت عن مقتل قائد كتيبة المدفعية والصواريخ من اللواء 112 مشاة العميد عبدالله سعيد عبدالله الجبري، بالإضافة الى عدد من خبراء الصواريخ التابعين لحزب الله اللبناني.

وبحسب المصادر فإن تلك المجموعة متورطة في قصف المملكة السعودية بصواريخ باليستية، مؤكدة أن الضربة الجوية أفشلت قصفًا جديدًا كانت تخطط له الجماعة على أراضي المملكة.