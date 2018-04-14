مصرع نجل أمين صنعاء التابع للحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني (صورة)

أفادت تقارير إخبارية يمنية، اليوم السبت، أن الشاب علي حمود نجل أمين العاصمة صنعاء الموالي للميليشيات حمود عباد، قُتل أثناء مواجهات بين الجيش الوطني اليمني، وميليشيات الحوثيين التي كان يقاتل في صفوفها.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، قولها:”إن نجل عباد لقي مصرعه بنيران الجيش على جبهات القتال، أثناء قتاله مع الميليشيات الانقلابية”.

وتشهد ميليشيات الحوثيين خلال الفترة الأخيرة، ضغوطًا متزايدة، ونقصًا في العناصر البشرية، الأمر الذي جعلها تزج ببعض صغار السن، على الخطوط الأممامية للمواجهات المستعرة.