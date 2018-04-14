اليمن.. التحالف يكلف قائدًا عسكريًا بارزًا بالتوغل في معقل الحوثيين

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن قيادة التحالف العربي وجهت بتكليف قائد عسكري بارز في الجيش اليمني، بمهمة اقتحام معقل زعيم مليشيات الحوثي في صعدة شمال البلاد.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” اليمنية عن مصادر قولها، إنّ “التحالف العربي بقيادة السعودية وجه بتكليف قائد اللواء الثالث (عروبة) العميد عبدالكريم السدعي، بالتوغل صوب معقل زعيم المليشيات في صعدة”.

وقالت الصحيفة، إنّ “التحالف بصدد القيام بعملية عسكرية واسعة لتحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيات الحوثي وقطع رأس زعيمها عبد الملك الحوثي في معقله” حسب تعبيرها.

ووفق المصدر فإن “العميد السدعي يعد من أبرز القيادات العسكرية الميدانية في الجيش اليمني، إذ حظى بإشادات من قبل قوات التحالف العربي في تقاريرها الميدانية منذ اندلاع الحرب”.