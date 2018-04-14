الحكومة اليمنية تتهم إيران بتصنيع وتهريب طائرات من دون طيار للحوثيين

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، إيران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للحوثيين لاستخدامها في شن هجمات ضد السعودية.

وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماع لها في عدن، إن “الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استخدمت في استهداف السعودية، إيرانية الصنع، ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يومًا، ومن الاستحالة صناعتها محليًا”.

وأضافت أن “تهريب تلك الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية”.

وأطلق الحوثيون بين الأربعاء والجمعة، خمسة صواريخ باليستية باتجاه السعودية، التي تمكنت من اعتراضها جميعًا، بحسب متحدث عسكري، كما أطلقوا طائرتين من دون طيار في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، جرى تدميرهما في أجواء المملكة.

ورأت الحكومة اليمنية أن “هذه الهجمات تشكل تصعيدًا من قبل الحوثيين بناءً على قرار إيراني واضح، نظرًا لما تواجهه طهران من عزلة دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية”.