أول تعليق للمجلس الانتقالي الجنوبي على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الشيخ هاني بن بريك، في أول تعليق رسمي من قبل المجلس على عودة حكومة بن دغر، يوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن: إن “من يظن أن أحداث عدن الأخيرة كانت لطرد بن دغر فليصحح فهمه”.

من يظن أن أحداث عدن الأخيرة كانت لطرد بن دغر فليصحح فهمه، ماجرى من المقاومة الجنوبية كان دفاعا عن الشعب الأعزل الذي وجه له السلاح بأمر الميسري. ولم يكن الهدف إخراج بن دغر من عدن أبدا وقد بقي الميسري المتسبب ولم يخرج !

نعم مطالبة الشعب تغيير الحكومة وهذا مطلب يتحمله رئيس الجمهورية — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 12, 2018

وأضاف بن بريك عبر تغريدات له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما جرى من المقاومة الجنوبية كان دفاعًا عن الشعب الأعزل، الذي وجه له السلاح بأمر الميسري وزير الداخلية في حكومة بن دغر “.

وستدافع المقاومة عن الشعب في كل حشوده الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة ، رضي من رضي ويغضب من يغضب، ودماء الشهداء لن تذهب هدرا ورب السماء ، ولن يُغصَب الشعب على قبول الفاسدين ، ومن سيدافع عن الفساد والفسدة فهو فاسد .

ولا بارك الله فيمن يرعى الفساد والفسدة . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 12, 2018

وأشار بن بريك إلى أنه “لم يكن الهدف إخراج بن دغر من عدن أبدًا”، لافتًا بقوله إلى أن “الميسري -المتسبب بتلك الأحداث- قد بقي في عدن ولم يخرج منها”.

وأردف قائلًا: “نعم، مطالبة الشعب تغيير الحكومة وهذا مطلب يتحمله رئيس الجمهورية”.

وشدد بن بريك، بقوله: “ستدافع المقاومة عن الشعب في كل حشوده الجماهيرية المطالبة بتغيير الحكومة، رضي من رضي ويغضب من يغضب”.

وتعهد بن بريك قائلًا: “دماء الشهداء لن تذهب هدرًا ورب السماء، ولن يُغصَب الشعب على قبول الفاسدين، ومن سيدافع عن الفساد والفسدة فهو فاسد، ولا بارك الله في من يرعى الفساد والفسدة”.

يُشار إلى أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن شهدت أواخر شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم، مواجهات ميدانية مسلحة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية من جهة أخرى، وانتهت حينها على وقع صُلح بين الطرفين أبرمته ورعته قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.