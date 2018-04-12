رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء يصلون عدن (صور)

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبرفقته عدد من الوزراء الذين كانوا مقيمين بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب مصادر في مطار عدن الدولي، فإن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وصلوا مساء اليوم الخميس إلى مطار المدينة، وتوجهوا على الفور إلى مقر إقامتهم بالقصر الرئاسي بمنطقة معاشيق في مدينة صيرة.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة لـ”إرم نيوز”، أن وصول رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المقيمين في الرياض، سيعقبها خلال الفترة المقبلة وصول الوزراء المتبقين إلى عدن، والإقامة فيها بشكل دائم.

وكان رئيس الحكومة اليمنية وعدد من أعضائها قد غادروا عدن إلى الرياض، عقب مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الحرس الرئاسي وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد اعتراض المجلس الانتقالي على أداء الحكومة والمطالبة بإقالتها.