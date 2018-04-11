مقتل اثنين من أبرز قادة ميليشيات الحوثيين العسكريين

قُتل اثنان من أبرز قادة ميليشيات الحوثيين، اليوم الأربعاء، في غارات للتحالف، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم، عبر “تويتر”، أن القتيلين، هما: كمال طلعان قائد الإمداد العسكري، والقنديل سعيدان البقعة قائد كتائب الاقتحام في ميليشيات الحوثيين.

عاجل | مقتل الإرهابي الحوثي القنديل سعيدان البقعه قائد كتائب الاقتحام الحوثية. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2018

عاجل | مقتل الإرهابي الحوثي كمال طلعان قائد الإمداد العسكري للميليشيات. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2018

وأفادت مصادر يمنية محلية أن غارة جوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أسفرت عن سُقوط القتيلين في الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

ودمَّرت مقاتلات التحالف في سلسلة غارات، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية، ومواقع لميليشيات الحوثيين غرب محافظة تعز اليمنية، ما أدّى إلى مصرع العشرات من عناصرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.