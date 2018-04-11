مقتل اثنين من أبرز قادة ميليشيات الحوثيين العسكريين

مقتل اثنين من أبرز قادة ميليشيات الحوثيين العسكريين

المصدر: إرم نيوز

قُتل اثنان من أبرز قادة ميليشيات الحوثيين، اليوم الأربعاء، في غارات للتحالف، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم، عبر “تويتر”، أن القتيلين، هما: كمال طلعان قائد الإمداد العسكري، والقنديل سعيدان البقعة قائد كتائب الاقتحام في ميليشيات الحوثيين.

وأفادت مصادر يمنية محلية أن غارة جوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أسفرت عن سُقوط القتيلين في الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

ودمَّرت مقاتلات التحالف في سلسلة غارات، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية، ومواقع لميليشيات الحوثيين غرب محافظة تعز اليمنية، ما أدّى إلى مصرع العشرات من عناصرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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