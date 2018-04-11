هادي يبحث مع المبعوث الأممي جهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التأكيد على دعمه للجهود الأممية، الهادفة إلى تحقيق السلام الدائم في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

ووفقًا لموقع “عدن الغد”، أشار هادي إلى أن الحكومة الشرعية تجاوبت بشكل إيجابي مع مختلف مشاورات السلام الماضية، وقدمت العديد من التنازلات من أجل تحقيق السلام، وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويض مؤسسات الدولة بعد اجتياح العاصمة صنعاء، ثم اجتياحها عسكريًا للمحافظات اليمنية.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإيرانية قابلت التنازلات بالتعنت والرفض والإصرار على استمرار الحرب، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي حاليًا من أجل تحقيق السلام، لأنها لا تمتلك قرارها، بل تتلقى توجيهاتها من النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها ومدها بالسلاح والصواريخ التي تستهدف بها دول الجوار.

من جانبه، أشاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث بالتعاون الإيجابي الذي يبديه الرئيس هادي والحكومة الشرعية مع جهود السلام، وسعيهم المتواصل لإنهاء الحرب، مؤكدًا حرص المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب.