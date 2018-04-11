اليمن.. نجاة القيادي بالمقاومة الجنوبية منير اليافعي “أبو اليمامة” من محاولة اغتيال بعدن

نجا القيادي في المقاومة الجنوبية؛ قائد اللواء الأول – دعم ومساندة في الحزام الأمني، العميد منير اليافعي المعروف بـ”أبي اليمامة” من محاولة اغتيال فاشلة، استهدفت موكبه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر يمنية محلية إن عبوة ناسفة استهدفت موكب “أبا اليمامة” أثناء المرور من منطقة الحسوة في عدن، لكنه نجا منها، ولم يصب أي من مرافقيه في الحادث.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل عمن يقف وراء محاولة اغتيال القيادي الجنوبي، الذي يواجه محاربة ”شبكة اغتيالات”، نفذت، أخيرًا، عددًا من عمليات الاغتيال ضد قادة ومشايخ دين في عدن.

وأعلن أبو اليمامة مؤخرًا أن قوات الحزام الأمني “اعتقلت عددًا من الأشخاص المتورطين في الشبكة، إثر حملات المداهمات لمخابئ الإرهاب والتطرف والتخريب”، متعهدًا بـ”تطهير عدن والجنوب من جميع أنواع التطرف”.