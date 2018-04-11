“التحالف العربي” يمنح منظمة طبية تعالج مرضى القلب تصريحًا لدخول اليمن

قررت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الموافقة على منح منظمة “البلسم” الدولية تصريحًا للدخول إلى اليمن، وتوفير المساعدة اللوجستية لها، لتمكينها من تقديم العلاج لمرضى القلب وإجراء عدد من عمليات القلب المفتوح.

والمنظمة هي إحدى المنظمات الطبية التطوعية، التي تعمل منذ أكثر من 20 عامًا لعلاج وجراحات القلب في أقسى الظروف البيئية.

وحسب بيان صادر عن التحالف الأربعاء، فإن “هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية، المستند إلى ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب”.

وأكد التحالف على أن “هذه الاستجابة الفورية جاءت استنادًا على حرص دول التحالف العربي بقيادة السعودية على سلامة الشعب اليمني وتوفير ما يحتاجونه من أمور علاجية ملحة، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية”.