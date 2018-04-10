أول ظهور لقوات طارق صالح في الساحل الغربي لليمن “فيديو”‎

تداول ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية فجر اليوم الأربعاء صوراً و مقطع فيديو لأول ظهور علني لقوات العميد طارق محمد عبدالله صالح في جبهات الساحل الغربي .

وأكدت مصادر في وقت سابق لـ”إرم نيوز” أن قوات عسكرية كبيرة تابعة لطارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحركت من عدن خلال الأيام القليلة الماضية صوب مدينة المخا الساحلية جنوبي محافظة الحديدة للمشاركة رسمياً في تحرير بقية مدن المحافظة من الميليشيات الحوثية.

وأمس الأول وصلت تلك القوات بقيادة طارق صالح و التي تبلغ بحسب مصادر إعلامية نحو ألفي جندي من قوات الحرس الجمهوري سابقاً إلى ميناء المخا معززين بمختلف أنواع الأسلحة والمدرعات والعربات العسكرية للمشاركة بشكل رسمي ضمن القوات اليمنية التابعة للشرعية لتحرير ما تبقى من مدن محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة من الميليشيات الحوثية.

وتواردت أنباء أن قوات التحالف والقوات اليمنية تعتزم تحرير كافة مناطق محافظة الحديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لكن تلك المعلومات لم تؤكدها مصادر رسمية.

قالت مصادر مطلعة إنه تم تخصيص معسكر خاص لقوات طارق صالح في مدينة المخا، لافتة أن تلك القوات ستدخل خط المواجهة خلال الساعات القادمة.