الجيش اليمني يصد هجومًا حوثيًا في الشريجة

تمكنت القوات اليمنية التابعة للشرعية وبإسناد من قوات التحالف العربي من صد هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف منطقة الشريجة الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز، فيما لقي أكثر من 20 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية مصرعهم في مدينة صرواح بمحافظة مأرب.

وأعلنت المقاومة الجنوبية يوم الثلاثاء إفشالها هجوما حوثيا على مناطق في بلدة الشريجة شمالي لحج عقب معارك عنيفة استمرت لساعات، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية لكنها فشلت في مسعاها.

وأوضحت أن المعارك أسفرت عن سقوط ما لايقل عن 20 قتيلا وجريحا من الميليشيات الانقلابية، و أسر 4 مسلحين حوثيين، فيما أصيب بعض عناصر المقاومة بإصابات خفيفة.

من جانبه أعلن الموقع الرسمي للجيش الوطني أن أكثر من 20 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية قتلوا في جبهة صرواح بمحافظة مأرب خلال اليومين الماضيين، وذكر الموقع أسماء بعض من تلك القيادات.

و شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في كل من تعز والجوف وميدي وصعدة والبيضاء، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العناصر من الميليشيات وتدمير أليات وتعزيزات عسكرية.