أغرب عقاب في اليمن.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني “صور”‎

تداولت وسائل إعلام محلية اليمن يوم الثلاثاء، خبرًا مدعومًا بالصور لأغرب عقاب ينفذه مدير مدرسة في محافظة الضالع ضد طلابه من المرحلة الأساسية.

وقالت مواقع إخبارية يمنية إن مدير مدرسة في محافظة الضالع قام برمي عدد من طلابه من الدور الثاني دون معرفة الأسباب، مكتفية بالقول إنه عقاب جديد ينتهجه المدير.

وأضافت أن صورًا أظهرت المدير الذي يدعى “ن.ج” وهو يقوم برمي عدد من الطلاب من الطابق الثاني للمدرسة إلى مظلة حديدية كبيرة، فيما لم تشر إلى وقوع إصابات .

وأوضحت أن مدير إدارة التربية والتعليم في المديرية التي حدثت بها الواقعة قام بتغيير مدير المدرسة فورًا.