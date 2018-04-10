المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي نجل صالح في أبوظبي

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ونقلت وكالة “خبر” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، إن اللقاء “ناقش الأوضاع في اليمن، وآفاق الوصول إلى تسوية سياسية عادلة، وتحقيق السلام الذي ينهي معاناة اليمنيين، ويضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة”.

وأضافت الوكالة أن اللقاء تطرق أيضًا إلى أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي يعيش حالة تشرذم منذ مقتل رئيسه علي عبدالله صالح في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعد هذا اللقاء الأول لنجل صالح مع مسؤول أممي منذ مقتل والده على يد جماعة الحوثي في 4 ديسمبر الماضي.

ووفقًا لذات المصدر، فقد “أشاد أحمد علي عبدالله صالح، بمواقف قيادات المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن وخارجه، وصمودها وثباتها من أجل وحدته وتماسكه”.

وأشار نجل صالح أن “حزب المؤتمر سيظل موحدًا وقادرًا على تجاوز التحديات، وسيكون له دور محوري خلال المرحلة القادمة”.

وشدد الطرفان “على أهمية استيعاب جميع الأطراف للمشاركة في بناء اليمن، وصنع مستقبله الذي يتطلب العودة إلى الحوار والدفع بالمسار السياسي الديمقراطي”، وفق المصدر ذاته.

وكان المبعوث الأممي وصل إلى أبوظبي، الأحد، والتقى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، وقيادة “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي ينادي بالانفصال عن شمال اليمن.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أممية، أن المبعوث الأممي سينتقل الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية، وذلك في ختام أول جولة إقليمية شملت الرياض وصنعاء ومسقط وأبوظبي.