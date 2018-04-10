مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظة “حجة”

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي في محافظة حجة، القريبة من الحدود السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن “قوات الجيش واصلت لليوم الثالث على التوالي، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربي، عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي، شمال غربي محافظة حجة”.

وأضاف المركز، في بيان، أن “قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين في عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي، التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب الميليشيا المحاصرة في تلك الأحياء”.

وتابع، أن “فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية، قبل اندحارها من تلك الأحياء؛ لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني”.

وأوضح البيان، أن “الاشتباكات التي مازالت مستمرة حتى ظهر اليوم، أسفرت، منذ الأحد الماضي، عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين، مع أسر أربعة آخرين”، دون ذكر رقم دقيق لحصيلة القتلى والجرحى.

ويفرض الجيش اليمني حصارًا على ميدي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويخوض معارك متقطعة ضد الحوثيين، الذين يتمركزون في بعض أحياء المدينة الساحلية، التي سيطروا عليها مطلع 2015.