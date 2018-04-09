مشرف حوثي يتحرش بطالبة ويحاول اختطافها في جامعة الحديدة (صورة)

قالت وسائل إعلام يمنية، يوم الإثنين، إن أحد المشرفين الحوثيين في جامعة الحديدة تحرش بإحدى طالبات الجامعة بشكل مباشر على جسدها تحت تهديد السلاح، قبل أن يحاول اختطافها لاحقًا عقب تجمع طلاب الجامعة لحماية الفتاة .

وذكرت مصادر إعلامية، وفقًا لشهود عيان، أن المشرف الحوثي أطلق الرصاص ولاذ بالفرار بعد أن تجمهر طلاب وطالبات الجامعة لحماية الطالبة المجني عليها، قبل أن يعود لاحقاً مع رفاقه على متن عربة عسكرية لاختطاف الطالبة.

وأوضحت المصادر أن الطالبة اتصلت فوراً بشقيقها الذي وصل إلى الجامعة وتعارك مع المشرف الحوثي الذي استغل سلاحه وموقعه وقام بضرب شقيق الطالبة بإعقاب البنادق قبل أن يعتقله ويزج به في سجن البحث القريب من الجامعة.

وتداول ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود للمشرف الحوثي، بينما لم يتم نشر اسمه.

وهذه الواقعة ليست الأولى، فقد سبق أن وقعت حوادث مماثلة في صنعاء والحديدة طيلة الثلاث السنوات الماضية، على أيدي عناصر ميليشيات الحوثي.