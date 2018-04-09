المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالمبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث ونائبه معين شريف.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، ورئيس الجمعية العمومية الجنوبية اللواء أحمد بن بريك، والدكتور ناصر الخبجي، والناطق الإعلامي للمجلس سالم ثابت العولقي.

وكان المبعوث الأممي قد زار العاصمة اليمنية صنعاء، الأسبوع الماضي، حيث التقى قيادة جماعة الحوثي، وكان من المنتظر أن يزور محافظة عدن، إلا أنه ألغى الزيارة لدواع أمنية.

وعلق العضو بالمجلس لطفي شطارة على اللقاء، في تغريدة على حسابه في تويتر: “الرسالة التي تعبر عن الإرادة الشعبية للجنوبيين على الأرض وصلت وبوضوح”.