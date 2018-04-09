اليمن.. مكاسب كبيرة للمقاومة الجنوبية في معقل الحوثي بصعدة (فيديو)

اليمن.. مكاسب كبيرة للمقاومة الجنوبية في معقل الحوثي بصعدة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تواصل المقاومة الجنوبية تقدمها في صعدة معقل جماعة الحوثي أقصى الشمال اليمني، في موقف يقول نشطاء إنه يثبت الدور البارز للمكون الجنوبي في الانتصارات التي تحققت في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” مقاطع فيديو وصورًا تظهر تقدم  المقاومة الجنوبية وسيطرتها على مناطق هامة في صعدة.

وكتب الناشط الإعلامي الجنوبي جمال بن عطاف : “ بعد تحريرها للجنوب متواجدة في البقع والمخا وحيس وتعز والآن في الملاحيظ صعدة على بعد كيلو مترات من جبل مران وعلي محسن والإصلاح يكيدون لهذه القوات في الجنوب ويختلقون لها المشاكل والأزمات لأنها أحرجتهم أمام التحالف العربي ماذا قدم علي محسن الأحمر منذ تعيينه؟”

وعلق ناشط آخر: “الجنوبيون يقاتلون ويحررون الأرض من مليشيات الحوثي وصالح وإعلام التحالف شرعية الفنادق ومرتزقة الإخوان المفلسين ينسبونها للجيش الإخونجي الرابض في فرضة نهم ومأرب للأسف أبطال الجنوب يقتلون في معركة نهايتها النكران لدمائهم#قوات_المقاومة_الجنوبية”.

ونشر ناشطون لقطات تظهر سيطرة المقاومة الجنوبية على معسكر للحوثي وسط أنباء عن تقدمها صوب جبل مران المعقل الرئيس للحوثي.

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