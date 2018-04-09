اليمن.. مكاسب كبيرة للمقاومة الجنوبية في معقل الحوثي بصعدة (فيديو)

تواصل المقاومة الجنوبية تقدمها في صعدة معقل جماعة الحوثي أقصى الشمال اليمني، في موقف يقول نشطاء إنه يثبت الدور البارز للمكون الجنوبي في الانتصارات التي تحققت في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” مقاطع فيديو وصورًا تظهر تقدم المقاومة الجنوبية وسيطرتها على مناطق هامة في صعدة.

وكتب الناشط الإعلامي الجنوبي جمال بن عطاف : “ # قوات_المقاومة_الجنوبية بعد تحريرها للجنوب متواجدة في البقع والمخا وحيس وتعز والآن في الملاحيظ صعدة على بعد كيلو مترات من جبل مران وعلي محسن والإصلاح يكيدون لهذه القوات في الجنوب ويختلقون لها المشاكل والأزمات لأنها أحرجتهم أمام التحالف العربي ماذا قدم علي محسن الأحمر منذ تعيينه؟”

#قوات_المقاومة_الجنوبية بعد تحريرها للجنوب متواجدة في البقع والمخا وحيس وتعز والآن في الملاحيظ صعدة على بعد كيلو مترات من جبل مران وعلي محسن والإصلاح يكيدون لهذه القوات في الجنوب ويختلقون لها المشاكل والأزمات لأنها احرجتهم أمام التحالف العربي ماذا قدم علي محسن الأحمر منذ تعيينه؟ pic.twitter.com/t7YkO3pJMy — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) April 9, 2018

لا نكذب عليكم عندما نقول أن #قوات_المقاومة_الجنوبية تتعمق في #صعدة وتحقق انتصارات رافعه علم الجنوب العربي ووعلم السعودية وهي تقترب من معقل جماعة الحوثي في #مران

ننقل الأخبار الصادقة كما عودناكم ولا نصنع انتصارات وهمية كما تفعل عصابات الشرعية التي تقتات من الحرب واطالة أمدها. pic.twitter.com/6GOEF4M3KM — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) April 9, 2018

وعلق ناشط آخر: “الجنوبيون يقاتلون ويحررون الأرض من مليشيات الحوثي وصالح وإعلام التحالف شرعية الفنادق ومرتزقة الإخوان المفلسين ينسبونها للجيش الإخونجي الرابض في فرضة نهم ومأرب للأسف أبطال الجنوب يقتلون في معركة نهايتها النكران لدمائهم#قوات_المقاومة_الجنوبية”.

#مران#قوات_المقاومة_الجنوبية الجنوبيين يقاتلون ويحررو الارض من مليشيات الحوثي وصالح واعلام التحالف شرعية الفنادق ومرتزقة الاخوان المفلسين ينسبونها للجيش الاخونجي الرابض في فرضة نهم ومارب للاسف ابطال الجنوب يقتلون في معركة نهايتها النكران لدمائهم#قوات_المقاومة_الجنوبية — AlHindawan (@AlHindawan) April 9, 2018

ونشر ناشطون لقطات تظهر سيطرة المقاومة الجنوبية على معسكر للحوثي وسط أنباء عن تقدمها صوب جبل مران المعقل الرئيس للحوثي.