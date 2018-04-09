نجاة قائد بارز بالمقاومة الجنوبية في اليمن من محاولة اغتيال

نجا أبرز قادة المقاومة الجنوبية في اليمن نبيل الحنشي يوم الأحد من محاول اغتيال إثر تعرضه لإطلاق النار عليه من مسلحين في منطقة بئر فضل في مدينة عدن أثناء مروره في المنطقة .

وبحسب ما ذكر موقع صحيفة “عدن الغد” اليمنية فإن القيادي نبيل الحنشي كان تلقى الكثير من التهديدات خلال الفترة الأخيرة من جماعات مسلحة .

وتعقيبًا على محاولة الاغتيال قال الحنشي “إن مثل هذه المحاولات الجبانة لا تزيده إلا إصرارًا وعزيمة لمواصلة مهامه ودوره في مجال مكافحة التطرف “

يشار إلى أن الحنشي له دور هام في محاربة الجماعات المسلحة والمتشددة، وكان له دور كبير في عمليات تحرير عدن ولحج وأبين من هذه العناصر .

كما أنه يحظى باحترام واسع وشعبية كبيرة لمواقفه الشجاعة في الشارع الجنوبي .